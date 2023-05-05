"Заслуговуємо ходити в туалет вдома, а не на вулиці": російський спортсмен порівняв села в рф та Німеччині

Біатлоніст з рф вважає, що порівнювати села в Європі й в росії просто неможливо через колосальну різницю в рівні життя

Чемпіон світу з біатлону (естафета) росіянин Антон Бабіков раптово розповів правду про російську глибинку. Напередодні колишня українська біатлоністка отримала паспорт рф.

В інтерв’ю sports.ru спортсмен зізнався, що порівнювати російські та європейські села просто неможливо. Бабіков зазначив, що росіяни заслуговують мати туалет у будинку, а не на вулиці, а також харчуватися якісними продуктами.

"Ох, я надто чесна і скептично налаштована людина, щоб глибоко говорити на цю тему. Тут справа не в тому, ніби я батьківщину не люблю. Навпаки, люблю! Ще як!, І я бачив, як може жити маленьке село, віддалене від мегаполіса, десь у Німеччині. Жити й ні чого не потребувати. Тому порівнювати – ну просто неможливо.

Приїжджаєш у досить велике селище на Алтаї, заходиш у магазин, а там у серпні фрукти – ніби з Нового року. І проблема не в тому, що я собі їх не куплю, а в тому, що місцевим жителям кажуть, що це норма. І вони у це вірять.

Хіба люди, які там живуть, недостойні жити добре? На собі відчувати, як виросла цивілізація? Я вважаю, що вони, у маленьких селах з космічними видами, заслуговують на можливість купувати якісні продукти й ходити в туалет вдома, а не на вулиці", — заявив Бабіков.

Раніше в Міжнародній федерації біатлону назвали умову для повернення атлетів з рф до змагань.

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