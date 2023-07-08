россия пошла на подлость, чтобы не дать украинцам квалифицироваться на Олимпийские игры

Украина будет бойкотировать соревнования с участием российских фехтовальщиков

Федерация фехтования россии (ФФР) делает все возможное, чтобы исключить попадание украинских фехтовальщиков на Олимпийские игры в Париже. Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила представителей стран-агрессоров на международные соревнования.

Об этом заявил президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев в комментарии для "Суспільне спорт". Он отметил, что украинцы точно выступят на чемпионате мира по фехтованию в командных соревнованиях, однако пропустят все женские и мужские турниры, на которых физически будут присутствовать представители стран-агрессоров. Ильяшев добавил, что рф всячески мешает украинцам квалифицироваться на ближайшие Олимпийские игры. ФФР заявляет на отборочные турниры молодых спортсменов, которые не претендуют на высокие места, а ФФУ вынуждена бойкотировать соревнования из-за участия в них россиян.

"Уже понятно, что россияне не попадают на Олимпиаду в фехтовании даже при спортивных условиях, потому что никто не сможет квалифицироваться. Но они делают так, чтобы и мы не попали. Там, где есть возможность для наших спортсменов квалифицироваться, потому что в фехтовании отбор происходит или через команды, или индивидуально — несколько альтернатив. Шансы индивидуальных спортсменов отобраться — независимо от выступлений в командных (турнирах) — именно там они и заявились. Причем сознательно заявили таких спортсменов молодых, у которых нет никаких шансов. Цель была похоронить наши шансы на квалификацию", — заявил Ильяшов.

Напомним, из-за скандального решения FIE многие цивилизованные страны отменили международные турниры на своей территории. Кроме того, российских фехтовальщиков не пустили на Европейские игры.