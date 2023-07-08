росія пішла на підлість, щоб не дати українцям кваліфікуватися на Олімпійські ігри

Україна бойкотуватиме змагання за участю російських фехтувальників

Федерація фехтування рф (ФФР) робить все можливе, щоб унеможливити попадання українських фехтувальників на Олімпійські ігри в Парижі. Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила представників країн-агресорів на міжнародні змагання.

Про це заявив президент Федерації фехтування України (ФФУ) Михайло Ілляшев у коментарі для "Суспільне спорт". Він зазначив, що українці точно виступлять на чемпіонаті світу з фехтування у командних змаганнях, проте пропустять усі жіночі та чоловічі турніри, на яких фізично будуть присутні представники країн-агресорів. Ілляшев додав, що росія всіляко заважає українцям кваліфікуватися на найближчі Олімпійські ігри. ФФР заявляє на відбіркові турніри молодих спортсменів, які не претендують на високі місця, а ФФУ змушена бойкотувати змагання через участь у них росіян.

"Вже зрозуміло, що росіяни не потрапляють на Олімпіаду у фехтуванні навіть за спортивних умов, бо ніхто не зможе кваліфікуватися. Але вони так роблять і щоб ми не потрапили. Там, де є можливість для наших спортсменів кваліфікуватися, бо у фехтуванні відбір відбувається або через команди, або індивідуально — кілька альтернатив. Шанси індивідуальних спортсменів відібратися — незалежно від виступів у командних — саме там вони й заявилися. Причому свідомо заявили таких спортсменів молодих, які не мають жодних шансів. Мета була поховати наші шанси на кваліфікацію", — заявив Ілляшев.

Нагадаємо, через скандальне рішення FIE багато цивілізованих країн скасували міжнародні турніри на своїй території. Крім того, російських фехтувальників не пустили на Європейські ігри.