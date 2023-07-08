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росія пішла на підлість, щоб не дати українцям кваліфікуватися на Олімпійські ігри

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Українські фехтувальники Новина оновлена 08 липня 2023, 14:59
Українські фехтувальники. Фото facebook.com/fencing.ukraine

Україна бойкотуватиме змагання за участю російських фехтувальників

Федерація фехтування рф (ФФР) робить все можливе, щоб унеможливити попадання українських фехтувальників на Олімпійські ігри в Парижі. Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила представників країн-агресорів на міжнародні змагання.

Про це заявив президент Федерації фехтування України (ФФУ) Михайло Ілляшев у коментарі для "Суспільне спорт". Він зазначив, що українці точно виступлять на чемпіонаті світу з фехтування у командних змаганнях, проте пропустять усі жіночі та чоловічі турніри, на яких фізично будуть присутні представники країн-агресорів. Ілляшев додав, що росія всіляко заважає українцям кваліфікуватися на найближчі Олімпійські ігри. ФФР заявляє на відбіркові турніри молодих спортсменів, які не претендують на високі місця, а ФФУ змушена бойкотувати змагання через участь у них росіян.

"Вже зрозуміло, що росіяни не потрапляють на Олімпіаду у фехтуванні навіть за спортивних умов, бо ніхто не зможе кваліфікуватися. Але вони так роблять і щоб ми не потрапили. Там, де є можливість для наших спортсменів кваліфікуватися, бо у фехтуванні відбір відбувається або через команди, або індивідуально — кілька альтернатив. Шанси індивідуальних спортсменів відібратися — незалежно від виступів у командних — саме там вони й заявилися. Причому свідомо заявили таких спортсменів молодих, які не мають жодних шансів. Мета була поховати наші шанси на кваліфікацію", — заявив Ілляшев.

Нагадаємо, через скандальне рішення FIE багато цивілізованих країн скасували міжнародні турніри на своїй території. Крім того, російських фехтувальників не пустили на Європейські ігри.

Теги:
#Україна #Росія #Фехтування