Для легендарного спортсмена Бубки зажадали серйозного покарання: у чому причина

Бубку можуть позбавити всіх державних нагород

Легендарного українського спортсмена Сергія Бубку має позбавити членства в Національному олімпійському комітеті України після того, як журналісти дізналися про зв’язки його сім’ї з окупантами.

Про це написав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Спортсмен наполягає, що найближчим часом слід провести засідання Комісії атлетів НОК, щоб покарати Бубку.

"Досі немає жодної реакції від Національного Олімпійського Комітету України та Міністерства молоді та спорту України…

Дружба з Януковичем, корупційні скандали в IAAF, знаменитий "Родовід Банк" та ще багато інших "зашквар" — це лише частина того шлейфу, який вже дуже давно тягнеться за Бубкою. Але найогидніше у цій ситуації – це те, що людина, яка веде бізнес з окупантами, водночас має звання "Герой України", — уточнив Гераскевич.

За його інформацією, засідання він ініціював на 11 липня. На ньому Бубку намагатимуться позбавити членства в НОК. Після цього спортсмен добиватиметься позбавлення олімпійського чемпіона почесного звання "Герой України" та інших державних нагород.

"Всі ублюдки, які ведуть або вели бізнес з окупантами і тим самим збагачували бюджет держави-терориста, мають бути покарані та обов’язково будуть покарані", – завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що родичі заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного після початку вторгнення допомагали російській армії.