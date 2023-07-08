Сім’я героя України Сергія Бубки продає окупантам паливо: розслідування журналістів (відео)

На окупованих територіях працюють щонайменше шість заправок, пов’язаних зі спортсменом

Сім’я видатного радянського та українського легкоатлета Сергія Бубки продовжує вести бізнес із так званою "днр" і відкрито продає паливо російським окупантам.

Як йдеться в розслідуванні Bihus Info, йдеться про три компанії, співзасновником, яких вважається Бубка. До 2014 року вони працювали у Донецьку.

Зокрема сімейна компанія "Монблан", яка займається роздрібною торгівлею паливом, після окупації "переїхала" до тоді ще підконтрольної Україні Волновахи і продовжила продавати паливо та продукти харчування за державними тендерами. Серед його клієнтів переважно були комунальні підприємства Донецької області.

Останній тендер в Україні компанія Бубки прийняла у 2018 році, а от у 2023 році спливла у тендерах росії та розпочала роботу з т.зв. "днр". Компанія поставила окупантам талони на паливо, які ті могли використовувати на заправках, що належать родині спортсмена, і продовжують працювати на окупованій території.

Журналісти змогли знайти щонайменше шість таких — 4 у Донецьку, одну в Макіївці та одну на трасі біля Волновахи.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Україні спалахнув скандал після того, як стало відомо, що родичі заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного після початку вторгнення допомагали російській армії.