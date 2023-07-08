Семья героя Украины Сергея Бубки продает оккупантам топливо: расследование журналистов (видео)

На оккупированных территориях работают по меньшей мере шесть заправок, связанных со спортсменом

Семья выдающегося советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки продолжает вести бизнес с так называемой "днр" и открыто продает топливо российским оккупантам.

Как говорится в расследовании Bihus Info, речь идет о трех компаниях, сооснователем, которых числится Бубка. До 2014 года они работали в Донецке.

В частности семейная компания "Монблан", которая занимается розничной торговлей топливом, после оккупации "переехала" в тогда еще подконтрольную Украине Волноваху и продолжила продавать топливо и продукты питания по государственным тендерам. Среди его клиентов в основном были коммунальные предприятия Донецкой области.

Последний тендер в Украине компания Бубки приняла в 2018 году, а вот в 2023 году всплыла в тендерах россии и начала работу с т.н. "днр". Компания поставила оккупантам талоны на топливо, которые те могли использовать на принадлежащих семье спортсмена заправках, продолжающих работать на оккупированной территории.

Журналисты смогли найти по меньшей мере шесть таковых — 4 в Донецке, одна в Макеевке и одна на трассе возле Волновахи.

Как сообщалось ранее, накануне в Украине вспыхнул скандал после того, как стало известно, что родственники заместителя министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного после начала вторжения помогали российской армии.