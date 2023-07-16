Украинки произвели фурор на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве

Наши спортсменки удачно выступили в секторе для прыжков в высоту

В воскресенье, 16 июля, сразу две представительницы Украины оказались на подиуме на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша). Примечательно, что фаворитка соревнований украинка Ярослава Магучих пропустила турнир из-за проблем с логистикой.

Победу в Хожуве завоевала Ирина Геращенко, а Юлия Левченко заняла третье место. Никола Олислагерс из Австралии заняла второе место. Об этом сообщает World Athletics в Twitter.

Примечательно, что все три спортсменки взяли высоту 1,98 м, однако Ирине для этого понадобилось меньшее количество попыток. Добавим, что Левченко показала свой лучший результат в сезоне, завоевав первую личную медаль на международном уровне в текущем сезоне. Еще одна украинка Екатерина Табашник с результатом 1,89 м заняла седьмое место.

Отметим, Ирина Геращенко и Юлия Левченко по итогам соревнований получили путевки на Олимпийские игры в Париже.

Бриллиантовая лига. Хожув, Польша. Прыжки в высоту. Женщины

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98 м

2. Никола Олислагерс (Макдермот) (Австралия) – 1,98

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,98

…

7. Екатерина Табашник (Украина) – 1,89

Ранее сообщалось, что Магучих установила рекорд сезона в мире. Недавно Ярослава завоевала "золото" на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби (Кения).