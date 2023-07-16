Українки викликали фурор на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві

Наші спортсменки вдало виступили у секторі для стрибків у висоту

У неділю, 16 липня, одразу дві представниці України опинилися на подіумі на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща). Цікаво, що фаворитка змагань українка Ярослава Магучіх пропустила турнір через проблеми з логістикою.

Перемогу у Хожуві виборола Ірина Геращенко, а Юлія Левченко посіла третє місце. Нікола Оліслагерс із Австралії посіла друге місце. Про це повідомляє World Athletics у Twitter.

Примітно, що всі три спортсменки взяли висоту 1,98 м, проте для цього Ірині знадобилася менша кількість спроб. Додамо, що Левченко показала свій найкращий результат у сезоні, здобувши першу особисту медаль на міжнародному рівні у поточному сезоні. Ще одна українка Катерина Табашник із результатом 1,89 м посіла сьоме місце.

Зазначимо, Ірина Геращенко та Юлія Левченко за підсумками змагань здобули путівки на Олімпійські ігри в Парижі.

Діамантова ліга. Хожув, Польща. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ірина Геращенко (Україна) – 1,98 м

2. Нікола Оліслагерс (Макдермот) (Австралія) – 1,98

3. Юлія Левченко (Україна) – 1,98

…

7. Катерина Табашник (Україна) – 1,89

Раніше повідомлялося, що Магучіх встановила рекорд сезону у світі. Нещодавно Ярослава здобула "золото" на турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold у Найробі (Кенія).