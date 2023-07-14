"Населення голодує": через виплати призових українським спортсменам розгорається скандал

У мережі вважають, що гроші можна було б відправити на інші потреби

Українські спортсмени та тренери, які брали участь у Європейських іграх, отримають премії за результати своїх виступів на змаганнях.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Tribuna.com.

У ньому зазначено, що спортсмени та їхні наставники отримають премії у повному обсязі.

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"Виплати грошових винагород спортсменам та їхнім тренерам за результати виступів на ІІІ Європейських іграх будуть здійснені в повному обсязі в установленому порядку", - йдеться у відповіді.

За підсумками Європейських ігор Україна посіла третє місце у медальному заліку. Під час змагань наші спортсмени здобули 41 медаль: 21 золоту, 12 срібних та 8 бронзових.

За даними джерела, за перше місце кожному спортсмену мають виплатити 50 тисяч гривень, за друге – 40 тисяч, а за третє – 25 тисяч.

Цікаво, що таке рішення спричинило негативну реакцію в деяких українців. Вони вважають, що в умовах війни можна було б і відмовитися від таких доплат спортсменам. До речі, багато хто й підтримує таку ініціативу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно на гнів українців нарвався наш боксер Олександр Хижняк, який промовчав про війну.