"Не можна працювати у ворожій країні": друг України присоромив співвітчизників, які виступають у рф

Колишній спортсмен активно виступає проти повернення представників країн-агресорів на світову спортивну арену

Знаменитий хокейний воротар на прізвисько "Домінатор", олімпійський чемпіон 1998 року Домінік Гашек закликав парламенти Чехії та Словаччини заборонити своїм спортсменам виступати в росії. Нещодавно володар Кубка Стенлі відвідав Україну.

Відповідний коментар Гашека доступний на сайті Pravda.sk. Домінік вважає, що необхідно на законодавчому рівні заборонити чехам та словакам грати у КХЛ.

"Вони (спортсмени, які виступають у росії) кажуть, що справа не в політиці, а в тому, щоб заробляти на життя. Вони зробили це з якоїсь причини, ймовірно, фінансової. Мені не подобається те, що вони роблять, я з ними не згоден. У початковій школі нас вчили, що ми не повинні працювати у ворожій країні, тому що там ми створюємо цінності, які вона потім використовує проти нас.

Однак я звинувачую в цьому чеських та словацьких парламентаріїв, які навіть після п’ятисот днів війни не змогли придумати закон, який би це забороняв”, – заявив Гашек.

Нагадаємо, Гашек отримав нагороду "Друг України" за підтримку нашої країни після початку повномасштабного вторгнення рф. Напередодні він звернувся до українців, закликавши гнати назад російське л**но.

У рф настільки незадоволені медійною активністю Гашека, що зажадали від нього повернути гроші, зароблені в росії. Хокеїст виступав за "Спартак" ще у сезоні 2010/11.