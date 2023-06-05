"Радий бути тут": легендарний спортсмен відвідав Харків на знак підтримки України (відео)

Олімпійський чемпіон оглянув спортивну інфраструктуру міста

Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек на підтримку України побував у Харкові, який регулярно бомбардує росія.

Про це повідомляє Федерація хокею України в Instagram. Організація опублікувала відео із чеським ексворотарем.

Зазначається, що дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон оглянув спортивну інфраструктуру міста та висловив захоплення українськими спортсменами, які всупереч труднощам продовжують тренуватися та перемагати.

"Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут.

Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців та дітей. Я хочу, щоб вони могли знову грати в хокей та ходити до школи.

Успіхів, Україно! Успіхів, Харків!”, – заявив Гашек.

Раніше легендарний ексхокеїст розкритикував чеський телеканал Nova Sport за трансляцію бою між росіянином Федором Ємельяненком та американцем Райаном Бейдером.

Перед цим Гашек критикував НХЛ за те, що там виступають російські гравці та ліга афішує їхню національну символіку.

А потім Гашек обрушився із критикою на міжнародні тенісні організації (ATP, WTA та ITF) за рішення допустити росіян на Australian Open.