"Рад быть здесь": легендарный спортсмен посетил Харьков в знак поддержки Украины (видео)
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Олимпийский чемпион осмотрел спортивную инфраструктуру города
Легендарный экс-хоккеист Доминик Гашек в поддержку Украины побывал в Харькове, который регулярно подвергается бомбардировкам россии.
Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в Instagram. Организация опубликовала видео с чешским экс-вратарем.
Отмечается, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион осмотрел спортивную инфраструктуру города и выразил восхищение украинскими спортсменами, которые вопреки трудностям продолжают тренироваться и побеждать.
"Я очень рад приехать в Харьков, рад быть здесь.
Я хочу сказать, что поддерживаю Украину, украинский спорт, всех ребят, всех детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и ходить в школу.
Удачи, Украина! Удачи, Харьков!", – заявил Гашек.
Ранее легендарный экс-хоккеист раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
Перед этим Гашек критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки и лига афиширует их национальную символику.
А потом Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.