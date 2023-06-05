"Рад быть здесь": легендарный спортсмен посетил Харьков в знак поддержки Украины (видео)

Олимпийский чемпион осмотрел спортивную инфраструктуру города

Легендарный экс-хоккеист Доминик Гашек в поддержку Украины побывал в Харькове, который регулярно подвергается бомбардировкам россии.

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в Instagram. Организация опубликовала видео с чешским экс-вратарем.

Отмечается, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион осмотрел спортивную инфраструктуру города и выразил восхищение украинскими спортсменами, которые вопреки трудностям продолжают тренироваться и побеждать.

"Я очень рад приехать в Харьков, рад быть здесь.

Я хочу сказать, что поддерживаю Украину, украинский спорт, всех ребят, всех детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и ходить в школу.

Удачи, Украина! Удачи, Харьков!", – заявил Гашек.

Ранее легендарный экс-хоккеист раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Перед этим Гашек критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки и лига афиширует их национальную символику.

А потом Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.