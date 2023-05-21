Харьков подвергся ракетному обстрелу: что известно

Ракеты были запущены из Белгородской области

Вечером воскресенья, 21 мая, оккупанты вновь обстреляли Харьков и область с применением переделанных ракет зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал в своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Наш корреспондент в Харькове сообщает о двух сильных взрывах, которые были слышны в городе.

Телеграм-канал мониторинговой группы OSINT сообщает, что удары наносились с территории Белгородской области рф ракетами С-300.

Эта же информация подтверждается видео россиян, которые публикуют запуски ракет из Белгородской области:

В настоящее время информации о "прилетах" и возможных последствиях ракетного удара нет.

Как сообщалось ранее, оккупанты в последнее время усилили ракетный террор украинских городов. Так 20 мая вследствие ударов по Киеву обломки сбитого беспилотника упали на жилую многоэтажку, из-за чего там вспыхнул пожар. Благодаря усилиям спасателей, его удалось быстро потушить.