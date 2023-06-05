Спортсмен побоялся говорить на злободневную тему

Звезда российского хоккея Сергей Бобровский, чей коллега-украинец Александр Колонюк недавно погиб в боях за Украину, во время пресс-конференции перед финалом Кубка Стэнли не стал отвечать на вопрос о полномасштабной войне, которую ведет его страна.

Об этом сообщает Sportsnet. 34-летний вратарь "Флориды" был участником общения с журналистами перед финалом плей-офф НХЛ против "Лас-Вегаса".

По его словам, сейчас он и его команда сосредоточены на хоккее, заверив, что дело не в политике или в том, "что происходит у вас на работе".

"Знаете, это большой хоккейный праздник — финал Кубка Стэнли. Я никогда в нем не играл, и хочу использовать эту возможность, чтобы насладиться моментом", — отметил Бобровский.

Ранее в россии примазались к успеху Латвии на чемпионате мира по хоккею. Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные рф и Беларуси от участия во всех турнирах под эгидой организации.

В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24. ЧМ-2023 по хоккею должен был пройти в рф, однако из-за агрессии россии в Украине чемпионат проходил в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).