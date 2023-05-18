На фронте погиб юный украинский хоккеист

Спортсмен пошел на войну добровольцем

Еще одно страшное известие пришло с фронта. В боях за Украину погиб 19-летний хоккеист Александр Колонюк. Ранее сообщалось, что оккупанты убили под Бахмутом (Донецкая область) воина-хоккеиста Александра Хмеля.

О смерти защитника Украины, воспитанника детско-юношеской школы "Зміна-Білий Барс" сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины в Facebook.

Александр родился 24 октября 2003 в Белой Церкви (Киевская область). Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он выигрывал бронзовую медаль чемпионата Украины U16 в 2018 году. Колонюк выступал на позиции нападающего.

Александр вступил в ряды добровольческого формирования территориальной общины Белой Церкви с первых дней существования формирования. Затем он оказался в рядах батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

"Вечная память Герою и глубокие соболезнования родителями и родным Александра", — почтили память воина-спортсмена в "Белом Барсе".

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на фронте, защищая город-крепость Бахмут. Кроме того, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за независимую Украину.