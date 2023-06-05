Зірковий російський хокеїст заявив про бажання "насолодитися моментом" після питання про Україну

Спортсмен побоявся говорити на злободенну тему

Зірка російського хокею Сергій Бобровський, чий колега-українець Олександр Колонюк нещодавно загинув у боях за Україну, під час пресконференції перед фіналом Кубка Стенлі не став відповідати на питання про повномасштабну війну, яку веде його країна.

Про це повідомляє Sportsnet. 34-річний воротар "Флориди" був учасником спілкування з журналістами перед фіналом плей-офф НХЛ проти "Лас-Вегаса".

За його словами, зараз він та його команда зосереджені на хокеї, запевнивши, що справа не в політиці чи в тому, "що відбувається у вас на роботі".

"Знаєте, це велике хокейне свято — фінал Кубка Стенлі. Я ніколи в ньому не грав, і хочу використати цю можливість, щоб насолодитися моментом", — зазначив Бобровський.

Раніше в росії примазалися до успіху Латвії на чемпіонаті світу з хокею. Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні рф та Білорусі від участі в усіх турнірах під егідою організації.

У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24. ЧС-2023 з хокею мав пройти в росії, проте через агресію росії в Україні чемпіонат проходив у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія).