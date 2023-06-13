Легенда світового хокею закликала українців "гнати назад російське лайно" (відео)

Великий спортсмен подякував за нагороду "Друг України"

Легендарний чеський ексхокеїст Домінік Гашек висловився про свою нещодавню поїздку в Україну.

Враження про відвідування країни, яка зазнала російської агресії, він опублікував у Twitter. Дворазовий володар Кубка Стенлі передав привіт Україні з Чехії та особливо тим, хто зараз перебуває у зоні бойових дій.

"Привіт, Україно. Було приємно провести тиждень з тобою. Дякую за нагороду "Друг України". Я ціную це. Я зустрів багатьох дітей та дорослих хокеїстів, а також спортсменів, які отримали травми через війну", — додав Гашек.

Легенда світового хокею подякувала українцям за те, що вони роблять. За його словами, те, що вони роблять, — це не лише для їхньої країни, а й усієї Європи.

"Тримаю кулаки за кожного з вас, за те, що ви робите — захищаєте свою чудову країну, свою свободу. Очищаєте країну від російських окупантів. Гоніть назад російське лайно. Слава Україні, слава українському спорту та хокею", — резюмував Гашек.

Раніше легендарний ексхокеїст розкритикував чеський телеканал Nova Sport за трансляцію бою між росіянином Федором Ємельяненком та американцем Райаном Бейдером.

Перед цим Гашек критикував НХЛ за те, що там виступають російські гравці та ліга афішує їхню національну символіку.

А потім Гашек обрушився із критикою на міжнародні тенісні організації (ATP, WTA та ITF) за рішення допустити росіян на Australian Open.