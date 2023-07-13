"Нельзя работать во вражеской стране": друг Украины пристыдил соотечественников, выступающих в рф

Бывший спортсмен активно выступает против возвращения представителей стран-агрессоров на мировую спортивную арену

Знаменитый хоккейный вратарь по прозвищу "Доминатор", олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек призвал парламенты Чехии и Словакии запретить своим спортсменам выступать в россии. Недавно обладатель Кубка Стэнли посетил Украину.

Соответствующий комментарий Гашека доступен на сайте Pravda.sk. Доминик считает, что необходимо на законодательном уровне запретить чехам и словакам играть в КХЛ.

"Они (спортсмены, выступающие в рф) говорят, что дело не в политике, а в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сделали это по какой-то причине, вероятно, финансовой. Мне не нравится то, что они делают, я с ними не согласен. В начальной школе нас учили, что мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаем ценности, которые она затем использует против нас.

Однако я виню в этом чешских и словацких парламентариев, которые даже после пятисот дней войны не смогли придумать закон, который бы это запрещал", – заявил Гашек.

Напомним, Гашек получил награду "Друг Украины" за поддержку нашей страны после начала полномасштабного вторжения рф. Накануне он обратился к украинцам, призвав гнать назад российское д**ьмо.

В рф настолько недовольны медийной активностью Гашека, что потребовали от него вернуть деньги, заработанные в россии. Хоккеист выступал за "Спартак" еще в сезоне 2010/11.