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Легенда мирового хоккея призвал украинцев "гнать назад русское дерьмо" (видео)

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Гашек поблагодарил украинцев за то, что они делают Новость обновлена 13 июня 2023, 23:23
Гашек поблагодарил украинцев за то, что они делают

Великий спортсмен поблагодарил за награду "Друг Украины"

Легендарный чешский экс-хоккеист Доминик Гашек высказался о своей недавней поездке в Украину.

Впечатления о посещении страны, которая подверглась российской агрессии, он опубликовал в Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли передал привет Украине из Чехии и особенно тем, кто сейчас находится в зоне боевых действий.

"Привет, Украина. Было приятно провести неделю с тобой. Спасибо за награду "Друг Украины". Я ценю это. Я встретил многих детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, получивших травмы из-за войны", — добавил Гашек.

Легенда мирового хоккея поблагодарил украинцев за то, что они делают. По его словам, то, что они делают — это не только для их страны, но и всей Европы.

"Держу кулаки за каждого из вас, за то, что вы делаете – защищаете свою замечательную страну, свою свободу. Очищаете страну от российских оккупантов. Гоните назад русское дерьмо. Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею", — резюмировал Гашек.

Ранее легендарный экс-хоккеист раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Перед этим Гашек критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки и лига афиширует их национальную символику.

А потом Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.

Теги:
#Хоккей #Доминик Гашек #Война с РФ