Хоккеист не успел сбежать из россии

Вратарь сборной россии по хоккею Иван Федотов, для поимки которого военная прокуратура рф организовала спецоперацию в 2022 году, подписал контракт с российским ЦСКА.

Об этом сообщает metaratings.ru. По информации источника, спортсмен подписал с российской командой соглашение, рассчитанное на 2 года.

В прошлом году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотова показательно отправили служить в армию, где хоккеист принял участие в чемпионате Вооруженных сил рф в составе сборной ВМФ. "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином.

В сети считают, что хоккеист попал в немилость руководству ЦСКА и оказался в узаконенном рабстве, и других вариантов для продолжения карьеры у него теперь нет. Кроме того, пользователи предположили, что власти специально направили матроса Федотова во время службы на секретный объект, сделав спортсмена невыездным. Таким образом, Иван не сможет выехать ни США, ни в Канаду, а потому ему можно забыть про НХЛ. Добавим, что "Филадельфия" готова сделать Ивана свободным агентом для его перехода в ЦСКА.

Напомним, в рф после скандального задержания хоккеиста Федотова призвали принять закон, регулирующий отъезд молодых хоккеистов в НХЛ.