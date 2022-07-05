"Чувство родины потеряно": в россии хотят отвернуть молодежь от айфонов

В рф вспыхнул скандал из-за задержания хоккеиста

В россии после задержания вратаря сборной рф Ивана Федотова призывают принять закон, регулирующий отъезд молодых хоккеистов в НХЛ.

Об этом заявил бывший генеральный менеджер сборной рф Андрей Сафронов в комментарии для gazeta.ru.

Сафронов убежден, что россия — закрытая страна, которая должна жить по собственным правилам. По его словам, чувство родины было потеряно, а потому необходимо его вернуть, чтобы молодые хоккеисты перестали уезжать в НХЛ. Чтобы спортсмены "не убегали", нужен закон, считает Андрей.

"Надо иметь закон, по которому хоккеисты имеют право выезжать за рубеж. Знаете, в советское время была сильная фраза, когда человек принимал присягу в армии: это священный долг каждого гражданина Советского Союза. А почему это не священный долг каждого гражданина российской федерации? Я не вижу здесь разницы. Мы сегодня закрыты от всего мира, мы обязаны жить по своим правилам. В чужой огород мы не лезем, но почему лезут в наш?

В игрока вкладывают деньги, а он берет и уезжает – и я не говорю конкретно о Федотове. Если сейчас 16-летние, 17-летние ребята поедут за рубеж, это абсолютно неправильно. Они должны понимать, что их воспитала страна – у нас чувство Родины потеряно, и его надо вернуть. У молодых, кроме айфонов и айпадов, ничего и нет", – считает Сафронов.

Напомним, Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия", однако в ЦСКА, где ранее выступал хоккеист, считают, что Иван "самовольно и незаконно расторгает контракт" с клубом. В Санкт-Петербурге организовали "спецоперацию" по поимке спортсмена, которого обвинили в уклонении от армии. Затем 25-летнего хоккеиста доставили в Северодвинск, похоже, для службы в армии рф.

Ранее сообщалось, что сборную россии по хоккеи отстранили от ЧМ-2023.