Узаконене рабство: у росії показово принизили хокеїста, який мріяв про НХЛ

Хокеїст не встиг втекти з рф

Воротар збірної рф з хокею Іван Федотов, для затримання якого військова прокуратура росії організувала спецоперацію у 2022 році, підписав договір з російським ЦСКА.

Про це повідомляє metaratings.ru. За інформацією джерела, спортсмен підписав із російською командою угоду, розраховану на 2 роки.

Минулого року Іван вирішив залишити ЦСКА та підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати у США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Федотова показово відправили служити в армію, де хокеїст взяв участь у чемпіонаті Збройних Сил рф у складі збірної ВМФ. "Філадельфія" призупинила контракт із росіянином.

У мережі вважають, що хокеїст потрапив у немилість керівництву ЦСКА й опинився в узаконеному рабстві, та інших варіантів для продовження кар’єри він тепер не має. Крім того, користувачі припустили, що влада спеціально направила матроса Федотова під час служби на секретний об’єкт, зробивши спортсмена невиїзним. Таким чином, Іван не зможе виїхати ні до США, ні до Канади, а тому йому можна забути про НХЛ. Додамо, що "Філадельфія" готова зробити Івана вільним агентом для його переходу в ЦСКА.

Нагадаємо, в росії після скандального затримання хокеїста Федотова закликали ухвалити закон, що регулює від’їзд молодих хокеїстів у НХЛ.