В рф потребовали от друга Украины вернуть деньги, заработанные в россии
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Оккупантам не нравится медийная деятельность легендарного хоккеиста
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обратился к легенде хоккея Доминику Гашеку с требованием, чтобы бывший чешский хоккеист вернул деньги, которые заработал в рф. Гашек активно поддерживает Украину, а также призывает исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире.
Соответсвующий комментарий Фетисова доступен на сайте vseprosport.ru. Фетисову не нравится, что Гашек призывает власти Чехии запретить чехам соревноваться в рф.
"Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл.
Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то х*ень получается.
Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному", – сказал Фетисов.
Отметим, Гашек после многолетней карьеры в НХЛ выступал в сезоне 2010/11 за российский "Спартак".
Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков.
Напомним, Чехия запретила российским спортсменам соревноваться на территории своей страны, из-за чего в рф началась истерика.