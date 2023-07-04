В рф потребовали наказать Чехию: что произошло

В Чехии приняли мудрое решение для своей безопасности

Экс-министр спорта россии, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков призвал Международный олимпийский комитет (МОК), который выступает за возвращение россиян в международный спорт, запретить чехам проводить любые соревнования.

Соответствующий комментарий Колобкова доступен на Р-Спорт. В рф истерят из-за того, что правительство Чехии запретило атлетам, представляющим россию, участвовать в соревнованиях в стране. Павел требует от МОК запретить Чехии проводить любые турниры из-за вмешательства чиновников в дела спорта.

"Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии.

Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований", – заявил Колобков.

Напомним, в Польше состоялись Европейские игры, куда по решению польских властей не были допущены ни россияне, ни белорусы. Сборная Украины заняла на турнире третье место в общекомандном медальном зачете.