У Чехії ухвалили мудре рішення для своєї безпеки

Ексміністр спорту росії, олімпійський чемпіон з фехтування Павло Колобков закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який виступає за повернення росіян до міжнародного спорту, заборонити чехам проводити будь-які змагання.

Відповідний коментар Колобкова доступний на Р-Спорт. У рф істерять через те, що уряд Чехії заборонив атлетам, які представляють росію, брати участь у змаганнях в країні. Павло вимагає від МОК заборонити Чехії проводити будь-які турніри через втручання чиновників у справи спорту.

"Міжнародні федерації та олімпійський комітет повинні дати рекомендації та ухвалити рішення не проводити міжнародні змагання на території Чехії.

Тому що, проводячи будь-які змагання, країна має гарантувати дотримання відповідних угод, у яких прописано можливість участі всіх спортсменів.

Це однозначне та неприкрите втручання державних структур. Найпростіша реакція, яка має бути – заборона на проведення там міжнародних змагань", – заявив Колобков.

Нагадаємо, у Польщі відбулися Європейські ігри, куди за рішенням польської влади не були допущені ні росіяни, ні білоруси. Збірна України посіла на турнірі третє місце у загальнокомандному медальному заліку.