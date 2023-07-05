У рф зажадали від друга України повернути гроші, зароблені в росії

Окупантам не подобається медійна діяльність легендарного хокеїста

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов звернувся до легенди хокею Домініка Гашека з вимогою, щоб колишній чеський хокеїст повернув гроші, які заробив у росії. Гашек активно підтримує Україну, а також закликає виключити росіян та білорусів зі спортивних змагань у демократичному світі.

Відповідний коментар Фетісова доступний на сайті vseprosport.ru. Фетісову не подобається, що Гашек закликає владу Чехії заборонити чехам змагатися у рф.

"Я вже нічого не дивуюся. Ну, взагалі Домінік грав же у нас, на мою думку, за хороші гроші грав.

Чому він позбавляє інших цієї можливості грати та заробляти? Якась х*інь виходить.

Нехай поверне гроші тоді, які заробив тут, тоді все буде по-чесному”, – сказав Фетісов.

Зазначимо, Гашек після багаторічної кар’єри у НХЛ виступав у сезоні 2010/11 за російський "Спартак".

Раніше повідомлялося, що дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек відвідав Харків.

Нагадаємо, Чехія заборонила російським спортсменам змагатися на території своєї країни, через що в рф почалася істерика.