Канадский спортсмен решил стать гражданином рф

Канадский хоккеист, нападающий ХМ "Металлург" (Магнитогорск) Брендан Лайпсик хочет получить гражданство рф, из-за чего в россии стали использовать канадца в своей пропаганде. Накануне в рф решили развивать хоккей на льду в Бразилии и Индии.

К примеру, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов в комментарии Sport24.ru заявил, что единичная смена гражданства западного спортсмена якобы доказывает, что россия — не зло.

– Для россии это очень хорошая тенденция.

Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в россию и видят правду.

– Как это может сказаться на хоккее в россии?

– На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что россия – не зло. Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе, – сказал Фетисов.

Отметим, Лайпсик фактически был изгнан из НХЛ после сексистского скандала. Он с 2020 года играет в россии. Кроме того, его натурализация, возможно, связана с ужесточением лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист хотел сбежать в НХЛ, но оказался в "рабстве" в рф.

Напомним, в Польше задержали российского хоккеиста, которого подозревают в шпионаже в пользу своей страны.