"Еще один сигнал от Запада": у олимпийской чемпионки "подгорело" из-за ареста российского хоккеиста-шпиона в Европе

В россии ожидаемо "вскипели" после ареста соотечественника за шпионаж

Известная спортсменка и депутат госдумы рф Светлана Журова жестко отреагировала на арест российского хоккеиста в Польше. Его задержали по подозрению в шпионаже.

Как заявила в комментарии порталу Sport24 двукратная олимпийская чемпионка, такие действия польских властей якобы являются попыткой "демонизировать образ спортсмена".

Видимо, она перепутала Европу с россией, заявив, что "на Западе судят людей по выдуманным делам". Она считает, что обвинения в адрес спортсмена являются "очень странными".

"Ну какой шпионаж в Польше от парня в двадцать лет?! Это даже не смешно… Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.

Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас еще очень долго не пускали на Олимпийские игры", – сказала Журова.

Напомним, что речь идет о задержании российского хоккеиста Максима Сергеева, который выступает за польский клуб "Заглембе".

Ранее "Телеграф" сообщал о позиции польских властей в отношении российских шпионов, которых там поймали уже более 10.