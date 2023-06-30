"Ще один сигнал від Заходу": в олімпійської чемпіонки "підгоріло" через арешт російського хокеїста-шпигуна в Європі

У росії очікувано "скипіли" після арешту співвітчизника за шпигунство

Відома спортсменка та депутат держдуми росії Світлана Журова жорстко відреагувала на арешт російського хокеїста в Польщі. Його затримали за підозрою у шпигунстві.

Як заявила в коментарі порталу Sport24 дворазова олімпійська чемпіонка, такі дії польської влади нібито є спробою "демонізувати образ спортсмена".

Мабуть, вона переплутала Європу з росією, заявивши, що "на Заході судять людей у вигаданих справах". Вона вважає, що звинувачення на адресу спортсмена є "дуже дивними".

"Ну яке шпигунство у Польщі від хлопця у двадцять років?! Це навіть не смішно… Це ще один сигнал від Заходу, що приїжджати росіянам не можна. Інакше звинуватить у шпигунстві, підкинуть наркотики чи щось подібне.

Я це розцінюю як черговий сигнал від недружніх країн. Вони всіляко намагаються демонізувати образ російського спортсмена, щоби нас ще дуже довго не пускали на Олімпійські ігри", – сказала Журова.

Нагадаємо, що йдеться про затримання російського хокеїста Максима Сергєєва, який виступає за польський клуб "Заглембе".

Раніше "Телеграф" повідомляв про позицію польської влади щодо російських шпигунів, яких там упіймали вже понад 10.