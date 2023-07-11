Канадський спортсмен вирішив стати громадянином росії

Канадський хокеїст, нападник ХМ "Металург" (Магнітогорськ) Брендан Лайпсік хоче отримати громадянство росії, через що в рф почали використовувати канадця у своїй пропаганді. Напередодні в росії вирішили розвивати хокей на льоду в Бразилії та Індії.

Наприклад, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми рф В’ячеслав Фетісов у коментарі Sport24.ru заявив, що одна зміна громадянства західного спортсмена нібито доводить, що росія — не зло.

– Для росії це дуже гарна тенденція

– Для політичної ситуації нам вигідно, коли іноземці зі США та Канади одержують російський паспорт за власним бажанням. Це говорить про те, що пропаганда на Заході руйнується, коли люди приїжджають до рф й бачать правду.

– Як це може позначитися на хокеї у росії?

– На хокеї це позначиться не сильно, але позначиться на політичній ситуації. Поступово багато хто розумітиме, що росія – не зло. Чекатимемо послідовників Лайпсіка і розвиватимемося разом, – сказав Фетісов.

Зазначимо, Лайпсіка фактично вигнали з НХЛ після сексистського скандалу. Він з 2020 року грає в росії. Крім того, його натуралізація, можливо, пов'язана з посиленням ліміту на легіонерів у КХЛ.

Раніше повідомлялося, що російський хокеїст хотів втекти до НХЛ, але опинився в "рабстві" у рф.

Нагадаємо, у Польщі затримали російського хокеїста, якого підозрюють у шпигунстві на користь своєї країни.