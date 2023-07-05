"Поплавився зовсім": російський тренер видав дичину про хокей в Індії та нарвався на критику в мережі

У мережі, м’яко кажучи, слова Бикова сприйняли з непорозумінням

Відомий російський тренер В’ячеслав Биков, який свого часу очолював місцеву хокейну збірну, опинився у центрі уваги після своєї дивної заяви.

У коментарі російським ЗМІ він зазначив, що хокей потрібно розвивати у країнах БРІКС, зокрема у Бразилії та Індії.

Він вважає, що зараз представникам російського спорту потрібно шукати "будь-які можливості для того, щоб дати спортсменам порівнювати себе з іншими націями, щоб йшов розвиток".

"Завжди можна чогось навчитися. Ми дуже справедлива та добродушна нація, яка завжди йде на допомогу. Це наша місія – допомагати розвивати хокей у країнах БРІКС, щоб вони підтягувалися до нашого рівня і потім, можливо, могли скласти конкуренцію іншим націям. Важливо вчитися та передавати досвід, грандіозний досвід, яким було б шкода не поділитись із друзями”, – зазначив він.

До речі, навіть у росії слова тренера сприйняли з великим подивом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомий тренер заявив про "знущання" щодо росіян.