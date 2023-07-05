"Поплавился совсем": российский тренер выдал дичь про хоккей в Индии и нарвался на критику в сети

В сети, мягко говоря, слова Быкова восприняли с недопониманием

Известный российский тренер Вячеслав Быков, который в свое время возглавлял местную хоккейную сборную, оказался в центре внимания после своего странного заявления.

В комментарии российским СМИ он отметил, что хоккей нужно развивать в странах БРИКС, в частности в Бразилии и Индии.

Он считает, что сейчас представителям российского спорта нужно искать "любые возможности для того, чтобы дать спортсменам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие".

"Всегда можно чему-то научиться. Мы очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь. Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями", – отметил он.

К слову, даже в россии слова тренера восприняли с большим удивлением.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известный тренер заявил об "издевательствах" в отношении россиян.