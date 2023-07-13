"Зрада та підлість": головна зірочка російського тенісу тікає з рф

Співвітчизники ображають спортсменку у мережі

16-річна російська тенісистка Мірра Андрєєва (№ 102 WTA) хоче отримати громадянство Франції, як нещодавно це зробила її співвітчизниця Варвара Грачова.

Про це повідомляє Tennis World USA. За інформацією джерела, майбутня зірка тенісу Андрєєва вже давно живе та тренується у Франції.

Додамо, росіянка проявила себе на "Вімблдоні-2023", де вона виступила у нейтральному статусі. У 16 років вона дійшла до 1/8 фіналу, де у трьох сетах поступилася американці Медісон Кіз. За підсумками Турніру Великого Шлему (ТБШ) вона потрапить до топ-100 тенісисток світу.

Видання зазначає, щоб подати заявку на набуття громадянства, необхідно прожити у Франції не менше 5 років і здати французьку мову.

У мережі по-різному сприйняли цю ініціативу Мірри. Деякі російські користувачі розуміють, що під прапором рф їй не вдасться багато чого досягти. Інші ставлять на спортсменці тавро зрадника.

Нагадаємо, на Вімблдоні Андрєєва отримала найбільший штраф серед інших тенісистів через свою поведінку на корті.

Раніше російська тенісистка Дар’я Касаткіна підтримала Україну перед стартом "Вімблдону-2023".