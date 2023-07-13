"Предательство и подлость": главная звездочка российского тенниса бежит из рф

Соотечественники оскорбляют спортсменку в сети

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (№ 102 WTA) хочет получить гражданство Франции, как недавно это сделала ее соотечественница Варвара Грачева.

Об этом сообщает Tennis World USA. По информации источника, будущая звезда тенниса Андреева уже давно живет и тренируется во Франции.

Добавим, россиянка проявила себя на "Уимблдоне-2023", где она выступила в нейтральном статусе. В 16 лет она дошла до 1/8 финала, где в трех сетах уступила американке Мэдисон Киз. По итогам Турнира Большого Шлема (ТБШ) она попадет в топ-100 теннисисток мира.

Издание отмечает, чтобы подать заявку на получение гражданства, необходимо прожить во Франции не менее 5 лет и сдать французский язык.

В сети по-разному восприняли данную инициативу Мирры. Некоторые пользователи понимают, что под флагом рф ей не удастся многого добиться. Другие ставят на спортсменке клеймо предателя.

Напомним, на Уимблдоне Андреева получила самый большой штраф среди других теннисистов из-за своего поведения на корте.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала Украину перед стартом "Уимблдона-2023".