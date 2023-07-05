Украинская теннисистка совершила чудо на "Уимблдоне"

Украинка совершила невероятный камбэк

В среду, 5 июля, украинка Марта Костюк (№36 WTA) сенсационно победила Марию Саккари (№8 WTA) из Греции в первом круге Турнира Большого Шлема "Уимблдон-2023". На "Ролан Гаррос" Марте за день удалось выбить из турнира сразу троих представительниц рф.

Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился со счетом 0:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки. Об этом сообщает "Телеграф". Костюк выполнила 2 подачи на вылет, допустила 2 двойные ошибки.

Примечательно, что Марта впервые в своей карьере победила соперницу, которая входит в топ-10 мирового рейтинга. Ранее она проигрывала в подобных дуэлях 14 раз подряд. Кроме того, Костюк впервые одолела Саккари в очном противостоянии, до этого теннисистка из Греции дважды побеждала украинку. Отметим, игра первого круга должна была состояться еще 4 июля, однако была перенесена из-за дождя.

Костюк – третья украинка, прошедшая во второй круг "Уимблдона". В следующем раунде ТБШ она сыграет против победительницы противостояния Алисон Риск (США) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стартовала на "Уимблдоне" с победы над именитой соперницей.

Напомним, первая ракетка россии перед стартом "Уимблдона" осудила рф за войну против Украины.