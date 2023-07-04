"Вдвойне большая победа": Свитолина уничтожила звездную соперницу на старте Уимблдона-2023

Украинка во втором круге Уимлбдона сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала в основной сетке престижного теннисного турнира Уимблдон. В первом матче турнира наша соотечественница играла против звездной американки Винус Уильямс.

Встреча завершилась победой Свитолиной в двух сетах со счетом 6:4, 6:3, пишет "Телеграф".

После матча украинка призналась, что обыграть такую именитую соперницу — большая радость для нее.

"Играть против Винус — это всегда удовольствие для меня, мы столько раз уже встречались на корте, почти на каждом мэйджоре. Мне пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть этот матч. Трава требует от тебя многих сил, действительно, нужна хорошая работа коленей, чтобы приседать, потому что Винус играет очень быстро", — отметила она после матча, пишет БТУ.

Свитолина добавила, что для нее очень важно было быстро вернуться в форму после длительного перерыва, связанного с рождением дочери.

"Выступать сегодня на этом корте, где все начиналось в истории тенниса, — ты мечтаешь именно о таких моментах, поэтому все это невероятно. А тем более выиграть матч — это вдвойне большая победа", — завершила она.

Напомним, что во втором круге Уимблдона Свитолина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый трофей после возвращения на корт.