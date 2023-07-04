"Подвійна перемога": Світоліна знищила зіркову суперницю на старті Вімблдону-2023

Українка у другому колі Вімлбдона зіграє з бельгійкою Елізе Мертенс

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала в основній сітці престижного тенісного турніру Вімблдон. У першому матчі турніру наша співвітчизниця грала проти зіркової американки Вінус Вільямс.

Зустріч завершилася перемогою Світоліної у двох сетах із рахунком 6:4, 6:3, пише "Телеграф".

Після матчу українка зізналася, що обіграти таку відому суперницю — велика радість для неї.

"Грати проти Вінус — це завжди задоволення для мене, ми стільки разів вже зустрічалися на корті, майже на кожному мейджорі. Мені довелося важко попрацювати, щоб виграти цей матч. Трава вимагає від тебе багатьох сил, справді потрібна хороша робота колін, щоб присідати, тому що Вінус грає дуже швидко", — зазначила вона після матчу, пише БТУ.

Світоліна додала, що для неї дуже важливо було швидко повернутися у форму після тривалої перерви, пов’язаної з народженням дочки.

"Виступати сьогодні на цьому корті, де все починалося в історії тенісу, — ти мрієш саме про такі моменти, тому все це неймовірно. А тим більше виграти матч — це подвійна перемога", — завершила вона.

Нагадаємо, що у другому колі Вімблдона Світоліна зіграє з бельгійкою Елізе Мертенс.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виграла перший трофей після повернення на корт.