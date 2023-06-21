Мрії здійснюються: організатори Вімблдону приготували великий сюрприз для Світоліної

Еліна Світоліна тільки недавно мріяла потрапити в основну сітку Вімблдону

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна, яка повернулася до топ-100 світового рейтингу, отримала право зіграти в основній сітці Вімблдону-2023. Організатори турніру дали нашій спортсменці wild card (право брати участь у змаганнях без проходження кваліфікації).

Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті престижного турніру.

На Вімблдоні цього року Україну представлять також Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Байндль.

Окрім нашої спортсменки wild card отримали американка Вінус Вільямс, а також представниці Великої Британії Джоді Беррадж, Кеті Балтер, Гарріет Дарт, Кеті Свон і Гезер Уотсон.

Цікаво, що зовсім недавно Світоліна говорила про те, як їй хотілося б взяти участь в даному турнірі.

Важливо пам’ятати, що організатори Вімблдону також намагаються підтримувати Україну, яка протистоїть російському агресору. Кожен фунт із проданого квитка перерахують до спеціального фонду підтримки українського народу.

При цьому цього року організатори вирішили допустити до змагань спортсменів із росії, хоча того року від них ізолювалися. На Вімблдоні вони виступатимуть без прапора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Світоліна на початку квітня повернулася на корт через 13 місяців відсутності після народження доньки.