Мечты сбываются: организаторы Уимблдона приготовили большой сюрприз для Свитолиной

Элина Свитолина только недавно мечтала попасть в основную сетку Уимблдона

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина, которая вернулась в топ-100 мирового рейтинга, получила право сыграть в основной сетке Уимблдона-2023. Организаторы турнира дали нашей спортсменке wild card (право участвовать в соревнованиях без прохождения квалификации).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте престижного турнира.

На Уимблдоне в этом году Украину также представят Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Екатерина Байндль.

Кроме нашей спортсменки wild card получили американка Винус Уильямс, а также представительницы Великобритании Джоди Беррадж, Кэти Балтер, Гарриэт Дарт, Кэти Свон и Гезер Уотсон.

Интересно, что совсем недавно Свитолина говорила о том, как бы ей хотелось принять участие данном турнире.

Важно помнить о том, что организаторы Уимблдона также пытаются поддерживать Украину, которая противостоит российскому агрессору. Каждый фунт с проданного билета перечислят в специальный фонд поддержки украинского народа.

При этом в этом году организаторы решили допустить к соревнованиям спортсменов из россии, хотя в том году от них изолировались. На Уимблдоне они будут выступать без флага.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Свитолина в начале апреля вернулась на корт спустя 13 месяцев отсутствия после рождения дочери.