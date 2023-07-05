Українська тенісистка зробила диво на "Вімблдоні"

Українка зробила неймовірний камбек

У середу, 5 липня, українка Марта Костюк (№36 WTA) сенсаційно перемогла Марію Саккарі (№8 WTA) із Греції у першому колі Турніру Великого Шлему "Вімблдон-2023". На "Ролан Гаррос" Марті за день вдалося вибити з турніру відразу трьох представниць рф.

Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 7:5, 6:2 на користь українки. Про це повідомляє "Телеграф". Костюк виконала 2 подачі на виліт, припустилася 2 подвійних помилок.

Примітно, що Марта вперше у своїй кар’єрі перемогла суперницю, яка входить до топ-10 світового рейтингу. Раніше вона програвала у подібних дуелях 14 разів поспіль. Крім того, Костюк уперше здолала Саккарі в очному протистоянні, до цього тенісистка з Греції двічі перемагала українку. Зазначимо, гра першого кола мала відбутися ще 4 липня, проте була перенесена через дощ.

Костюк – третя українка, яка вийшла у друге коло "Вімблдону". У наступному раунді ТВШ вона зіграє проти переможниці протистояння Алісон Ріск (США) – Паула Бадоса (Іспанія).

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стартувала на "Вімблдоні" з перемоги над іменитою суперницею.

Нагадаємо, перша ракетка рф перед стартом "Вімблдону" засудила рф за війну проти України.