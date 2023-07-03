"Це було важко": найкраща тенісистка росії підтримала Україну

Ще один російський спортсмен не став мовчати

Перша ракетка росії Дар’я Касаткіна не побоялася сказати про те, що думає про війну в Україні, яку розв’язала її країна.

В інтерв’ю британському виданню The Times вона зізналася, що засуджує агресію своєї країни.

Цікаво, що 26-річна уродженка Тольятті не побоялася реакції громадськості, хоча її колеги з цеху постійно аргументують своє мовчання саме цим. Вони нібито не підтримують війну, але бояться за своїх рідних, які можуть постраждати після їхнього висловлювання про це.

Щодо Касаткіної, то вона зазначила, що події в Україні вдарили й по її кар’єрі, оскільки росіян почали виключати з великих турнірів.

"Це було важко, але, якщо чесно, я була просто вдячна, що ми могли грати на решті турнірів у WTA. Це важко, тому що ти відчуваєш, що тебе карають за те, чого я не робила, і за ті дії моєї країни, з якими особисто я не погоджуюся, але винятків вони не роблять", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виграла перший трофей після повернення на корт.