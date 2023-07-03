"Это было тяжело": лучшая теннисистка россии поддержала Украину

Еще один российский спортсмен не стал молчать

Первая ракетка россии Дарья Касаткина не побоялась сказать о том, что думает о войне в Украине, которую развязала ее страна.

В интервью британскому изданию The Times она призналась, что осуждает агрессию своей страны.

Интересно, что 26-летняя уроженка Тольятти не побоялась реакции общественности, хотя ее коллеги по цеху постоянно аргументируют свое молчание именно этим. Они якобы не поддерживают войну, но боятся за своих родных, которые могут пострадать после их высказываний об этом.

Что касается Касаткиной, то она отметила, что события в Украине ударили и по ее карьере, так как россиян начали исключать с крупных турниров.

"Это было тяжело, но, если честно, я была просто благодарна, что мы могли играть на всех остальных турнирах в WTA. Это трудно, потому что ты чувствуешь, что тебя наказывают за то, чего я не делала, и за те действия моей страны, с которыми лично я не согласна, но исключений они не делают", — сказала она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый трофей после возвращения на корт.