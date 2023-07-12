16-летняя россиянка получила крупный штраф на Уимблдоне: она устроила погром во время матча (видео)

Россиянка пыталась оправдаться, но у нее не вышло

Юная российская теннисистка Мирра Андреева получила рекордный штраф на Уимблдоне-2023. За неспортивное поведение во время игры четвертьфинала турнира против американки Мэдисон Киз 16-летняя россиянка лишится 8 тысяч долларов из своих призовых.

Как пишет "Большой теннис Украины", во время встречи Андреева дважды бросала ракетку на корт, что запрещено правилами.

После второго эпизода судья приняла решение снять с россиянки одно очко. В ответ на это Андреева пыталась доказать, что она поскользнулась и случайно уронила ракетку.

Интересно, что сам матч россиянка проиграла со счетом 1:2. За выход в четвертьфинал юная теннисистка заработала 207 тысяч фунтов стерлингов.

Также организаторы турнира оштрафовали белорусскую спортсменку Лидию Морозову на 4 тысячи долларов. Причина наказания — неспортивное поведение в матче третьего круга.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче она сенсационно обыграла первую ракетку мира полячку Игу Свентек.