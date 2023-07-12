Свитолина - Вондроушова: где и когда смотреть полуфинал "Уимблдона-2023"

Украинка во второй раз в карьере дошла до этой стадии на "Уимблдоне"

В четверг, 13 июля, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) сыграет в полуфинале Турнира Большого Шлема "Уимблдон-2023". Накануне украинка выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек.

Четвертой ракетке Украины в полуфинале самого престижного травяного турнира будет противостоять седьмая ракетка Чехии Маркета Вондроушова (№42 WTA). В прямом эфире в Украине матч 1/2 финала "Уимблдона-2023" Свитолина — Вондроушова покажет телеканал Setanta Sports, а также ОТТ-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Кроме того, игра Свитолина — Вондроушова будет доступна на платформе megogo (максимальная подписка, — Ред.). Ориентировочное начало поединка — в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, на старте турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (6:4, 6:3), во втором круге она переиграла бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем — справилась с сопротивлением американки Софии Кенин (7:6, 6:2). В 1/8 финала Элина прошла нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9), а в четвертьфинале — Игу Свентек из Польши (5:7, 7:6 (7:5), 2:6).

Ранее сообщалось, что Свитолина исполнила мечту маленькой девочки на "Уимблдоне".

Напомним, в рф раскритиковали Элину, которая отказалась пожимать руки представителям стран-агрессоров.