Світоліна — Вондроушова: де і коли дивитись півфінал "Вімблдону-2023"

Українка вдруге у кар’єрі дійшла до цієї стадії на "Вімблдоні"

У четвер, 13 липня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (№75 WTA) зіграє у півфіналі Турніру Великого Шлему "Вімблдон-2023". Напередодні українка вибила з турніру першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Четвертій ракетці України у півфіналі найпрестижнішого трав’яного турніру протистоятиме сьома ракетка Чехії Маркета Вондроушова (№42 WTA). У прямому ефірі в Україні матч 1/2 фіналу "Вімблдону-2023" Світоліна — Вондроушова покаже телеканал Setanta Sports, а також ОТТ-платформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Крім того, гра Світоліна — Вондроушова буде доступна на платформі megogo (максимальна підписка — Ред.). Орієнтовний початок поєдинку о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, на старті турніру Еліна обіграла легендарну американку Вінус Вільямс (6:4, 6:3), у другому колі вона переграла бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому — впоралася з опором американки Софії Кенін (7:6, 6:2). У 1/8 фіналу Еліна пройшла нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9), а у чвертьфіналі — Ігу Свьонтек з Польщі (5:7, 7:6 (7:5), 2:6).

Раніше повідомлялося, що Світоліна здійснила мрію маленької дівчинки на "Вімблдоні".

Нагадаємо, в рф розкритикували Еліну, яка відмовилася тиснути руки представникам країн-агресорів.