"Вони просто бояться": у росії несподівано розкритикували українку Світоліну

Українка закликала не тиснути руки росіянкам та білорусам

У росії починає "підгоряти" через те, що українські тенісистки відмовляються тиснути руки росіянкам та білорускам під час міжнародних матчів. Саме так вчинила вчора українка Еліна Світоліна, яка не простягла руку представниці Білорусі Вікторії Азаренко після перемоги над нею на Вімблдоні. Після гри наша спортсменка заявила, що не тиснутиме руки росіянкам і білорускам доти, доки армія рф перебуватиме на території України.

Як заявила російський тренер із фігурного катання Тетяна Тарасова, українські спортсменки нібито бояться це робити, щоб не нарватися на критику з боку співвітчизників.

"Я абсолютно впевнена, що жодної реакції на це не буде. Думаю, це було сказано більше зі страху, їхні спортсмени бояться", - заявила колишня фігуристка.

Зазначимо, що Світоліна стала єдиною українкою, якій вдалося пробитися до чвертьфіналу Вімблдону цього року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перша ракетка рф Дар’я Касаткіна перед стартом "Вімблдону" підтримала Україну. Крім того, найкраща тенісистка світу Іга Свєнтек із Польщі своєю новою заявою змусила понервувати росіян.