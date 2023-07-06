Українські тенісистки створили історію на "Вімблдоні-2023"

Українки блискуче стартували на змаганнях

У четвер, 6 липня, три українські тенісистки здобули перемоги на Турнірі Великого Шлемe (ТВШ) "Вімблдон-2023". Напередодні Марта Костюк (№36 WTA) сенсаційно перемогла Марію Саккарі (№8 WTA).

Таким чином, одразу чотири представниці України пробилися до другого раунду ТВШ. Про це повідомляє "Український теніс".

Найвідоміша українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) пробилася до третього кола, перемігши у матчі-трилері бельгійку Елізу Мертенс (WTA №28) – 6:1, 1:6, 6:1.

Також у третьому раунді зіграє Леся Цуренко (№60 WTA), яка розібралася із представницею Чехії Катериною Синяковою (№32 WTA).

Крім того, українка Ангеліна Калініна (№26 WTA) на старті "Вімблдону-2023" пройшла іспанку Джесіку Боусас Манейро (№167 WTA) — 6:4, 6:3.

Таким чином, вперше в історії одразу чотири українки пройшли стартовий раунд на "Вімблдоні".

Нагадаємо, перша ракетка росії перед стартом "Вімблдону" засудила рф за війну проти України. Також традиційно підтримала українців найкраща тенісистка планети Іга Швьонтек із Польщі.