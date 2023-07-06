Украинские теннисистки сотворили историю на "Уимблдоне-2023"

Украинки блестяще стартовали на соревнованиях

В четверг, 6 июля, три украинские теннисистки добыли победы на Турнире Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023". Накануне Марта Костюк (№36 WTA) сенсационно победила Марию Саккари (№8 WTA).

Таким образом, сразу четыре представительницы Украины пробились во второй раунд ТБШ. Об этом сообщает "Украинский теннис".

Самая известная украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) пробилась в третий круг, победив в матче-триллере бельгийку Элизу Мертенс (WTA №28) – 6:1, 1:6, 6:1.

Также в третьем раунде сыграет Леся Цуренко (№60 WTA), которая разобралась с представительницей Чехии Екатериной Синяковой (№32 WTA).

Кроме того, украинка Ангелина Калинина (№26 WTA) на старте "Уимблдона-2023" прошла испанку Джессику Боусас Манейро (№167 WTA) — 6:4, 6:3.

Таким образом, впервые в истории сразу четыре украинки прошли стартовый раунд на "Уимблдоне".

Напомним, первая ракетка россии перед стартом "Уимблдона" осудила рф за войну против Украины. Также традиционно поддержала украинцев лучшая теннисистка планеты Ига Швентек из Польши.