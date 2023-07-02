В россии уже возмущаются: лучшая теннисистка мира заступилась за Украину

Польская спортсменка вывела из себя россиян

Лучшая теннисистка планеты Ига Швентек, которая недавно победила на "Ролан Гаррос", заставила понервничать россиян своим новым заявлением. Накануне старта Уимблдона она выразила поддержку Украине.

На пресс-конференции перед началом турнира польская теннисистка сказала, что одобряет идею организаторов турнира, которые попросили у теннисистов высказаться о своей позиции по войне в Украине. В частности, 22-летней спортсменке нравится, что ей и ее коллегам по цеху задают вопросы на эту тему.

"Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я и собираюсь делать. Учитывая события в прошлом году, я думаю, что это справедливо. Мне кажется, что все должны быть против войны. Для меня это логично", – сказала Швентек.

Вполне ожидаемо такие слова не понравились пропагандистам. Российские СМИ тут же начали писать о том, что полячка якобы смешивает спорт и политику.

"Разве такой пример должна подавать первая ракетка мира?" – пишут россияне.

Напомним, что в своем первом матче на турнире в Лондоне Швентек сыграет с китаянкой Чжу Линь.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в обновленном рейтинге WTA бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина показала значительный прогресс.