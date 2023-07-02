У росії вже обурюються: найкраща тенісистка світу заступилася за Україну

Польська спортсменка вивела з себе росіян

Найкраща тенісистка планети Іга Швентек, яка нещодавно перемогла на "Ролан Гаррос", змусила понервувати росіян своєю новою заявою. Напередодні старту Вімблдону вона висловила підтримку Україні.

На прес-конференції перед початком турніру польська тенісистка сказала, що схвалює ідею організаторів турніру, які попросили у тенісистів висловитись про свою позицію щодо війни в Україні. Зокрема, 22-річній спортсменці подобається, що їй та її колегам із цеху ставлять питання про це.

"Ми повинні демонструвати хороші цінності, що особисто я й збираюся робити. З огляду на події минулого року, я думаю, що це справедливо. Мені здається, що всі мають бути проти війни. Для мене це логічно", – сказала Швентек.

Цілком очікувано такі слова не сподобалися пропагандистам. Російські ЗМІ відразу почали писати про те, що полячка нібито змішує спорт і політику.

"Хіба такий приклад має подавати перша ракетка світу?" – пишуть росіяни.

Нагадаємо, що у своєму першому матчі на турнірі в Лондоні Швентек зіграє з китаянкою Чжу Лінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в оновленому рейтингу WTA колишня перша ракетка України Еліна Світоліна показала значний прогрес.